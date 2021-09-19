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Kurtarıcı Batsman

Beşiktaş'ın muhteşem geri dönüşünün mimarlarından biri Michy Batshuayi oldu. 27 yaşındaki Belçikalı santrfor, fırsatçılığını konuşturarak takımının 2. golüne imza attı. 'Batman' lakaplı yıldız golcü, Ghezzal'ın kaydettiği 3. golde de asist yaparak sahneye çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 06:50
Kurtarıcı Batsman
Beşiktaş'ın muhteşem geri dönüşünün mimarlarından biri Michy Batshuayi oldu. 27 yaşındaki Belçikalı santrfor, fırsatçılığını konuşturarak takımının 2. golüne imza attı. 'Batman' lakaplı yıldız golcü, Ghezzal'ın kaydettiği 3. golde de asist yaparak sahneye çıktı. Batshuayi, geçen hafta 3-0 kazanılan Yeni Malatya karşılaşmasında da 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.
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