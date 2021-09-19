Kurtarıcı Batsman

Beşiktaş'ın muhteşem geri dönüşünün mimarlarından biri Michy Batshuayi oldu. 27 yaşındaki Belçikalı santrfor, fırsatçılığını konuşturarak takımının 2. golüne imza attı. 'Batman' lakaplı yıldız golcü, Ghezzal'ın kaydettiği 3. golde de asist yaparak sahneye çıktı.
Beşiktaş'ın muhteşem geri dönüşünün mimarlarından biri Michy Batshuayi oldu. 27 yaşındaki Belçikalı santrfor, fırsatçılığını konuşturarak takımının 2. golüne imza attı. 'Batman' lakaplı yıldız golcü, Ghezzal'ın kaydettiği 3. golde de asist yaparak sahneye çıktı. Batshuayi, geçen hafta 3-0 kazanılan Yeni Malatya karşılaşmasında da 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.