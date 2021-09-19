Karanlıktan aydınlığa

Süper Lig lideri Beşiktaş, Antalya'da inanılmaz bir galibiyet alırken, son yılların en dikkat çekici geri dönüşlerinden birine de imza attı. Güney temsilcisiyle oynanan maça 5 sakat, 1 de maç günü hastalanan toplam 6 oyuncusundan yoksun sahaya çıkan siyah-beyazlılar, ilk 37 dakika içinde iki oyuncusunu daha kaybetti. 22'de Necip, 37'de Mehmet Topal yaşadıklarını sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Pjanic ve Rıdvan yılmaz oyuna dahil olurken; Kartal, 42'de Haji Wright ve 45+1'de Veysel Sarı'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

İKİNCİ YARIDA COŞTULAR



İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Önce Ghezzal ve Larin'i, ardından Oğuzhan'ı sahaya süren Sergen Yalçın'ın talebeleri adeta futbol dersi vermeye başladı. 49'da Larin'in asistinde Rıdvan Yılmaz ile farkı 1'e indirdi. Batshuayi, 65'inci dakikada savunmanın hatasını affetmedi ve skora eşitliği getirdi. Baskısını giderek arttıran Beşiktaş, Ghezzal'ın 76. dakikadaki muhteşem golüyle skoru 3-2 lehine çevirmeyi başardı. Siyah-beyazlı oyuncular maç sonunda büyük bir coşku yaşarken, Kartal 13 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.



İLK KEZ GOL YEDİ



Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de kalesinde ilk kez gol gördü. Çaykur Rize, G.Antep, Karagümrük ve Malatya maçlarında 7 gol atan ve kalesinde hiç gol görmeyen siyahbeyazlılar, bu sezon ilk golünü Antalya'da yedi.