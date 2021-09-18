Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta uğurlu ikili geri döndü! Necip ve Montero...

Beşiktaş'ta Vida'nın ardından Welinton'un da sakatlanması nedeniyle bu akşam savunmanın göbeğinde Necip- Montero ikilisinin oynaması bekleniyor. Kara Kartal'ın elinde tek orjinal stoper olarak Montero kaldı. Necip - Montero tandemi geçtiğimiz sezonun ardından tekrar oluşurken akıllara geçen sezon geçirilen kritik süreç geldi. Beşiktaş'ta geçen sezon corona virüs ve sakatlık kabusu nedeniyle Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesinde Vida ile Welinton sahalardan uzak kalmıştı. Sergen Yalçın, Necip ve Montero'yu bu iki kritik maçta sahaya sürmek zorunda kalırken ikili performansla alkış almıştı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda ilk olarak evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken sonrasında ise F.Bahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti. Joker Necip, F.Bahçe derbisinde Kara Kartal'ın 3. golünü kaydetmişti.

SÜPER LİG'DE RAHATLAR

Necip Uysal 53 maçta stoper olarak forma giydi. Avrupa'da 13 maçta forma giyerken Beşiktaş bu maçların 5'i kazandı 8'ini kaybetti. 13 maçta 20 gol yedi. Siyah-beyazlı ekibin jokeri olan Necip, Süper Lig'de ise 33 maçta Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. 19 galibiyet 5 beraberlik, 9 da beraberlik gördü. 60 gol atıldı, 24 gol yendi.