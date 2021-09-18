Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Süper bir galibiyet oldu!

Son dakika spor haberi: Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Süper bir galibiyet oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan kayıpsız döndü. Kartal'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in zor olduğunun altını çizen 29 yaşındaki futbolcu, "Süper bir galibiyet oldu. Karakter gösterdik, kazandık ve mutluyuz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 21:27
Son dakika spor haberi: Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Süper bir galibiyet oldu!

Antalyaspor karşısında 2-0 geri düşen Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrasında konuştu.

Karakter göstererek kazandıklarını söyleyen Ghezzal, "Şampiyonlar Ligi dönüşü çok zor bir maç oldu. Sakatlarımız vardı. Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlandı. Süper bir galibiyet oldu. Karakter gösterdik, kazandık ve mutluyuz." dedi.

Aldıkları galibiyetin önemini vurgulayan Cezayirli futbolcu, "Bu lig gerçekten zor bir lig. Alınan her puan, her 3 puan hesabınıza yazılıyor. 2-0'dan dönmek önemliydi. Bizim de ruhumuzdu. Benim golüm çok önemliydi. Her gol güzeldir ama galibiyeti getirdiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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