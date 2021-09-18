Son dakika spor haberi: Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souza'dan takım arkadaşlarına övgü!

Beşiktaş'ta Josef de Souza, 3-2 kazanılan Antalyaspor maçının sonrasında açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarını öven Brezilyalı, "Takımı kutlamak lazım İlk yarı eksiklerimiz vardı, çok açık verdik ama geri döndük. Ben iyi performans sergiliyorsam, bunda takım arkadaşlarımın bana verdiği desteğin de payı var." dedi.

Hataların üstesinden geldiklerini vurgulayan Josef, "Üstüne çok maç oynayacağız. Çok fazla eksiğimiz var. Ancak biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik. Hatalar yaptık ama üstesinden geldik. Umarım benim ateşim takıma yardımcı olur." ifadelerini kullandı.