Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Valentin Rosier ve sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Son dakika: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Valentin Rosier ve sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi Valentin Rosier'in sakatlığı şoku yaşadı. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 13:39 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 13:46
Son dakika: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Valentin Rosier ve sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlılardan kötü haber geldi.

Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

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