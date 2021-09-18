Son dakika: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Valentin Rosier ve sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlılardan kötü haber geldi.
Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"