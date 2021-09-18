Antalyaspor Beşiktaş maçında Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlandı! (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanan siyah beyazlı oyuncu Necip Uysal, 21. dakikada oyundan çıktı. Yerine Miralem Pjanic oyuna dahil oldu. Kartal'da Necip'in ardından 36. dakikada Mehmet Topal da sakatlanarak yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

Kara Kartal Antalyaspor maçına, Alex Teixeira, Vida, Umut Meraş, N'Koudou ve Welinton'dan sakatlıkları sebebiyle yoksun çıktı. Ayrıca Valentin Rosier de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle forma giyemedi.

İŞTE MEHMET TOPAL'IN SAKATLANDIĞI AN:







Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...