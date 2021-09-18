Antalyaspor Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Arka arkaya maç oynuyoruz kolay değil, 7 günde 3 maç oynayacağız, oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Antalyaspor'da zor bir ekip, hazır bir kadro tercih ettik.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakat ve eksikler oluyor sezon başında, Rosier hasta, sakat değil. Diğer oyuncularımız darbeye bağlı, Ghezzal'ın da bir kaç sorunu var, onu dinlendirmeyi tercih ettim.

Güzel bir maç olsun, hak eden kazansın.