Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor...
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 5. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetiyor.