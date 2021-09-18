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Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI

Antalyaspor Beşiktaş maçı: Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaşi ile Antalaspor Antalya Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, Akdeniz ekibini mağlup ederek liderlik koltuğunu geri almak istiyor. Kırmızı beyazlılar ise sahasında puan ve puanlar almak istiyor. Antalyaspor Beşiktaş maçının canlı anlatımı haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:51
Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor...

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.

Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 5. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetiyor.

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