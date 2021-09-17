Haberler Beşiktaş Welinton’da 2 sakatlık var

Welinton’da 2 sakatlık var

Beşiktaş'a Brezilyalı stoperi Welinton'dan kötü haber geldi. Oyuncunun uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 06:50
Welinton’da 2 sakatlık var
Beşiktaş'a Brezilyalı stoperi Welinton'dan kötü haber geldi. Oyuncunun uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır" denildi. Welinton'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.
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