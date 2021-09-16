Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndaki ilk maçında sahadasında Borussia Dortmund'u ağırlayan Beşiktaş, Alman rakibine 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları da siyah-beyazlıların bu mücadelesini değerlendirirken dikkat çeken yorumlarda bulundular. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 07:48
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - TEŞEKKÜRLER

Beşiktaş yenildi ama öncelikle teşekkür ederek yazıma başlamak istiyorum. Güzel bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadık, her şey için teşekkürler çocuklar. Taraftar harikaydı. Muhteşem Beşiktaş taraftarını ne de çok özlemişiz.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Dortmund karşısında 60 dakika sahada sadece bir Türk oyuncuyla mücadele etti. Bence maçın yıldızı Ersin Destanoğlu'ydu. Son dakikaya kadar maça ortak eden isimdi. Batshuayi'nin maçın ilk dakikalarında vurduğu şut gol olsa, ikinci yarıda yine Batshuayi ve Atiba girdikleri pozisyonlarda biraz dikkatli olsalar Beşiktaş belki de sahadan puan ve 3 puanla ayrılacaktı ama olmadı, 'sağlık olsun' diyelim.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Sergen, Malatya maçı sonrası "Süper Lig performansı Şampiyonlar Ligi'ne yetmez" demişti ve haklı da çıktı. Burada hızlı oynayıp hatayı minimuma indireceksin. Atiba, Larin, Josef tutuk günündeydiler. Rosier savruk ve savunmayı unutmuş sağ kanadı Dortmund koridoru yaptı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Pjanic zaman zaman güzel paslarla takımı ateşlerken Ghezzal'in hala beklenen ritminden çok uzakta olması dikkat çekiciydi. N'Sakala ise hırsıyla takımı ateşleyen isimdi. Oyunu kendi sahamızda kuramazken savunmada da rakibe çok açık verdik. Bu kötü bir sinyaldi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Türkiye'nin en iyi takımı tartışmasız Beşiktaş olduğuna göre dünkü yenilgiden ülke futbolu olarak almamız gereken dersler var. Dortmund gençlere yer veren Bundesliga'yı domine eden bir ekip. Dünyanın pahalı forvetlerinden Haaland 21 yaşında... Sonradan oyuna giren Moukoko henüz 17 yaşında...

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Maçın hakemi Mateu Lahoz, Avrupa'nın en formda ismi olarak gösteriliyor ama dün takdir haklarının hemen hepsini Dortmund lehine kullanmasını kariyerine yakıştıramadım.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - YOL KAZASI!

Özlem giderdik. Çok özlemişiz, yarı yarıya da olsa tribünler önünde futbol izlemeyi, Beşiktaş taraftarının muhteşemliğini ve elbette Şampiyonlar Ligi'nin muhteşem müziğini… Beşiktaş beklediğimiz gibi başladı maça. Orta alanda iyi paslaşan Kartal önde baskı kurmak için de çaba harcadı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Bu baskı sırasında üç pozisyon bulduk ancak değerlendiremedik. Bana göre o baskının daha iyi bir sonuç vermesini engelleyen sol kanatta Larin ve N'Sakala'nın etkisizliğiydi. Nitekim iki doğru pasla ilk golü de bu kanattan yedik. Beşiktaş'ın iyi oynadığı bölümü soğukkanlı bir duruşla bekleyerek geçiren Dortmund golü bulunca orta alanda daha etkili olmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Atiba'nın yorulmasının da bunda payı vardı elbette. Ersin'in yediği gole bir şey demem ama maç 0-1 durumdayken kalan 30 saniyede oyunu hızlı başlatması tecrübesizlik. Takım o sırada zaten kötü oynuyor ve ilk yarı bitmek üzere, bitir kardeşim; başlatma.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

İkinci yarı Beşiktaş bir gol atıp maça ortak olmak adına risk alırken Dortmund da ayak uydurdu ve orta sahalar çabuk geçildi. Batshuayi ile iki pozisyon bulduk, ardından Atiba golle burun buruna geldi, Dortmund'a da iki pozisyon verdik. O bölümde bir gol bulabilsek maça ortak olabilirdik. Olmadı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın dün geceki şanssızlığı Pjanic'in muhteşem soluyla kaleyi yoklayabileceği çok fazla pozisyon bulamamamasıydı. Ancak Batshuayi'ye attığı bir pas var ki, Belçikalı Yaradan'a sığınıp gelişine yapıştırsa tarihe geçerdi… Sonuç olarak kötü Kartal mağlubiyetle başlamasına rağmen oyun olarak iyi sinyaller verdi… Bu takım grupta yeteri kadar galibiyet alacak güce sahip. Bunu yol kazası sayıyorum.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - DERS GİBİ YENİLGİ

Şampiyonlar Ligi güçlü ve farklı bir organizasyon. Dortmund gibi yüksek tempolara çıkan oyun kalitesi ve ezberi iyi bir takımla oynamak da kolay değil. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la beraber ülkemizde olumlu ve farklı oynayan bir takım. Çıkan ilk 11'de de Ersin haricinde tamamında yabancı oyuncu tercihi oldu Sergen Yalçın'ın. Tabii ki bu tercih içinde bu tempolara çıkabilecek, o ritmi sahaya yansıtabilecek eldeki kadrodan çok oyuncu olmamasına rağmen iyi bir başlangıç yaparak ilk 15 dakikada Batshuayi'yle iki tane gol pozisyonuna girdi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Bundan sonraki oyun temposunda hem ilk devre vites yükselten Dortmund, iki tane gol bulduğu gibi oyunun temposunda hem ilk yarı hem de ikinci yarı skoru aldıktan sonra yeri geldiğinde tempoyu yükseltip yeri geldiğinde de düşürüp, saha içinde topa sahipken de aktif dinlenmeyi çok doğru yaptı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Batshuayi, ikinci yarı net bir pozisyon kaçırdı. Onun alınmasındaki en önemli sebeplerden biri; Şampiyonlar Ligi'nde hücum bölgesinde problemi çözüp, gol yapmasıydı. Aynı şekilde Pjanic; rakip ceza sahasına yakın bölgelerden de uzak oynayıp daha derinlemesine bir orta saha gibi Josef'le oynaması, Beşiktaş'ın üretkenliğini etkilediği gibi Dortmund'un yaptığı bölgesel baskılardan da çıkamadığından hücuma ne topla ne de topsuz destek verebildi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Futbolda birçok temel prensip varsa saha içinde, Dortmund'un yaptığı çok basit ama saha içindeki oyunda fark yaratan, top rakipteyken boşlukları kapattı, top ayağındayken boşluklar yaratıp oraya oynadı. Tabii Pjanic'in özellikle anahtar oyuncu olarak, bu kadar Dortmund kalesinden uzak oynadığı zaman oradaki pas opsiyonları ve üretkenliği de Beşiktaş'ın azaldı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Pjanic'in duran topta gösterdiği farkını, hareketli oyunda Beşiktaş'ın saha içindeki hücum gücünün daha iyi olması için daha fazla rakip yarı alanda oynaması gerek. Dortmund sürü halinde hem savunma hem hücum yaptı. Ön alan baskısı ve hatlar arasında çok iyi baskı götürüp aynı şekilde de sahanın her yerinde de hücumda da 2'ye 1, 3'e 2, 4'e 3 gibi bir fazla oyuncuyla hücum etti.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Böyle maçlar bir takımın kendi gücünü ve seviyesini görmesi açısından çok önemlidir. Oyuncular için de Sergen hoca için de müthiş bir tecrübedir. Beşiktaş takımı tabii ki böyle marketing değeri yüksek bir takımla karşılaşınca bir puan alsa bile çok önemliydi. "Ama yenildiğinde de saha içinde mutlaka dersler de çıkarmalı." En büyük kazancı da bu olmalı, geriye kalan gruptaki oynayacağı 5 maçı için. Çünkü saha içinde güçlü ve sağlam bir organizasyonu olan, üst seviyede bir takıma karşı oynadılar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

Beşiktaş da saha içinde demek ki Şampiyonlar Ligi organizasyonu mutlaka daha üst seviyelere çıkarması gerekir bu rakiplerle gruptaki yarışması için. Böyle mağlubiyetlerin geri bildirimini doğru aldığınız zaman kaybederken de çok şey kazanırsınız. Beşiktaş mağlup oldu ama saha içinde mutlaka öğreneceği çok şeyi de cebine koyduğunu düşünüyorum.

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