Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını değerlendirdi

İkinci yarı Beşiktaş bir gol atıp maça ortak olmak adına risk alırken Dortmund da ayak uydurdu ve orta sahalar çabuk geçildi. Batshuayi ile iki pozisyon bulduk, ardından Atiba golle burun buruna geldi, Dortmund'a da iki pozisyon verdik. O bölümde bir gol bulabilsek maça ortak olabilirdik. Olmadı.
Beşiktaş'ın dün geceki şanssızlığı Pjanic'in muhteşem soluyla kaleyi yoklayabileceği çok fazla pozisyon bulamamamasıydı. Ancak Batshuayi'ye attığı bir pas var ki, Belçikalı Yaradan'a sığınıp gelişine yapıştırsa tarihe geçerdi… Sonuç olarak kötü Kartal mağlubiyetle başlamasına rağmen oyun olarak iyi sinyaller verdi… Bu takım grupta yeteri kadar galibiyet alacak güce sahip. Bunu yol kazası sayıyorum.
REHA KAPSAL - DERS GİBİ YENİLGİ
Şampiyonlar Ligi güçlü ve farklı bir organizasyon. Dortmund gibi yüksek tempolara çıkan oyun kalitesi ve ezberi iyi bir takımla oynamak da kolay değil. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la beraber ülkemizde olumlu ve farklı oynayan bir takım. Çıkan ilk 11'de de Ersin haricinde tamamında yabancı oyuncu tercihi oldu Sergen Yalçın'ın. Tabii ki bu tercih içinde bu tempolara çıkabilecek, o ritmi sahaya yansıtabilecek eldeki kadrodan çok oyuncu olmamasına rağmen iyi bir başlangıç yaparak ilk 15 dakikada Batshuayi'yle iki tane gol pozisyonuna girdi.