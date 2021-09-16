Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Welinton açıklaması! Sakatlığı...

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşayan Welinton Souza'nın son durumu belli oldu. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden, Brezilyalı stoper ile ilgili açıklamada bulundu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaş'ta ayak tabanından sorun yaşayan Domagoj Vida sonrası Welinton Souza'nın da sakatlanmasının ardından Necip Uysal, Francisco Montero ve Mehmet Topal stoper alternatifleri arasında yer alıyor.

Kara-Kartal, cumartesi günü Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.