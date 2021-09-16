Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'la İstanbul'da karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Avrupa basını, bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İşte öne çıkanlar...
FOOT MERCATO (FRANSA)
Foot Mercato, mücadelede Dortmund'un ilk golünü kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellinhgam'ın (18 yaş 78 gün), daha önce Kylian Mbappe'ye (18 yaş 85 gün) ait olan "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu" rekorunu kırmasını öne çıkardı. Bellinhgam, bir önceki Devler Ligi maçında, geçtiğimiz sezon Manchester City ağlarını da sarsmıştı.
SO FOOT (FRANSA)
Fransız basınından So Foot, Dortmund'un Norveçli golcüsünü ön plana çıkardığı haberinde, "Dortmund ve Haaland, Beşiktaş karşısında iyi başladı" başlığını kullandı.