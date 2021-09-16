Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, grupta çıktığı ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi. Avrupa basını da bu karşılaşmaya geniş yer ayırırken dikkat çeken ifadelere yer verdiler. İşte o manşetler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 08:11
Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'la İstanbul'da karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Avrupa basını, bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İşte öne çıkanlar...

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

FOOT MERCATO (FRANSA)

Foot Mercato, mücadelede Dortmund'un ilk golünü kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellinhgam'ın (18 yaş 78 gün), daha önce Kylian Mbappe'ye (18 yaş 85 gün) ait olan "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu" rekorunu kırmasını öne çıkardı. Bellinhgam, bir önceki Devler Ligi maçında, geçtiğimiz sezon Manchester City ağlarını da sarsmıştı.

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

SO FOOT (FRANSA)

Fransız basınından So Foot, Dortmund'un Norveçli golcüsünü ön plana çıkardığı haberinde, "Dortmund ve Haaland, Beşiktaş karşısında iyi başladı" başlığını kullandı.

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

WALFOOT (BELÇİKA)

Belçika basınından Walfoot ise Belçikalı futbolcu Meunier'in yaptığı asiste vurgu yaparak, Dortmund'un ilk 15 dakikada Beşiktaş karşısında oldukça zorlandığının altını çizdi. Site, "Borussia korkuttu ama Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı başardı" başlığını attı.

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

BBC SPORT (İNGİLTERE)

İngiliz basınından BBC, Dortmund forması giyen Bellinhgam'ı öne çıkararak, genç İngiliz futbolcunun performansına ilişkin, "Jude Bellinhgam bir gol ve bir asistle parladı" başlığına yer verdi.

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

MIRROR (İNGİLTERE)

İngiliz oyuncu Bellinhgam'ı öne çıkaran Mirror maç haberini okuyucularına, "Jude Bellinhgam neden farklı bir oyuncu olduğunu 25 dakikalık Şampiyonlar Ligi ustalığı ile gösterdi" başlığı ile duyurdu.

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

AS (İSPANYA)

İspanyol basınının ünlü spor gazetelerinden AS, Beşiktaş'ın Dortmund'a 2-1 yenildiği maçla ilgili, "Bellinhgam ve Haaland, Dortmund'un zaferinde parladı" başlığını kullandı.

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)

İspanyol basınından bir diğer gazete Mundo Deportivo ise Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın maçta kaçırdığı bir pozisyona atıfta bulunarak, "Haaland'ın insan olduğu kanıtlandı" başlığını attı.

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

SPORTSCHAU (ALMANYA)

Alman basınından Sportschau, "Dortmund, Beşiktaş'ı domine etti" başlığı ile maç haberini okuyucularına duyururken Alman ekibinin mutsuzluk yaşadığı tek konunun final aşaması olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını böyle gördü!

BILD (ALMANYA)

Almanların ünlü gazetesi Bild ise maç haberini, Haaland ve Bellinhgam'ın sevinç fotoğrafını paylaşarak "Dortmund, gollerini kutladı" başlığı ile duyurdu.

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