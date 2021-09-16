SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

Avrupa'da bu sezon ilk maçına çıkan Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrılırken, iki ekip arasında 5.4 kilometrelik koşu mesafesi farkı çıktı.
Avrupa'da bu sezon ilk maçına çıkan Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrılırken, iki ekip arasında 5.4 kilometrelik koşu mesafesi farkı çıktı.
Dortmund'lu futbolcular, karşılaşma boyunca 120.1 kilometre koştu. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal ise 114.7 kilometre koştu. Beşiktaş, son 8 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan Türk takımı oldu.
PJANIC'TEN 12 KiLOMETRE
Dortmund'dan Dahoud, 12,5 kilometre ile bu istatistikte sahanın en iyisi oldu. Ardından Beşiktaş'ın yeni yıldızı Pjanic ve Josef de Souza da müsabakada 12'şer kilometre koştu.
EN ÇOK KOŞANLAR
Dahoud (12,5 km)
Pjanic (12 km)
Josef (12 km)
Reus (12 km)
Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde, "115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig 'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın ekibi ayrıca son 8 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.
İŞTE DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSTATİSTİKLER
TOPLA OYNAMA
Beşiktaş %57,7 Borussia Dortmund %42,3
İKİLİ MÜCADELE KAZANMA
Beşiktaş %47,1 Borussia Dortmund %52,9
HAVA TOPU
Beşiktaş %38,5 Borussia Dortmund %61,5
İSABETLİ PAS
Beşiktaş %88,2 Borussia Dortmund %81.8
RAKİP YARI SAHADA PAS İSABETİ
Beşiktaş %81 Borussia Dortmund %70,8