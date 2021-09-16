SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde, "115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig 'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın ekibi ayrıca son 8 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.