Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Alman ekibini 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Borussia Dortmund 120.1 km koşarak 114.7 km koşan Beşiktaş'ı geride bıraktı. Topla oynamada ise Beşiktaş yüzde 57,7 oranla meşin yuvarlağa daha sahip olan takımdı. İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 09:37
SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

Avrupa'da bu sezon ilk maçına çıkan Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrılırken, iki ekip arasında 5.4 kilometrelik koşu mesafesi farkı çıktı.

SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

Dortmund'lu futbolcular, karşılaşma boyunca 120.1 kilometre koştu. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal ise 114.7 kilometre koştu. Beşiktaş, son 8 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan Türk takımı oldu.

SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

PJANIC'TEN 12 KiLOMETRE

Dortmund'dan Dahoud, 12,5 kilometre ile bu istatistikte sahanın en iyisi oldu. Ardından Beşiktaş'ın yeni yıldızı Pjanic ve Josef de Souza da müsabakada 12'şer kilometre koştu.

SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

EN ÇOK KOŞANLAR

Dahoud (12,5 km)
Pjanic (12 km)
Josef (12 km)
Reus (12 km)

SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde, "115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig 'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın ekibi ayrıca son 8 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.

SON DAKİKA: İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçının dikkat çeken istatistikleri

İŞTE DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSTATİSTİKLER

TOPLA OYNAMA

Beşiktaş %57,7 Borussia Dortmund %42,3

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