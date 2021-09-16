N’Koudou şoku!

Beşiktaş'ın formda yıldızı Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı. Fransız sol kanat oyuncusu, Süper Lig'deki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından sorun yaşamıştı. N'Koudou'nun ağrılarının devam etmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kaçırdığı öğrenildi. Sağ bileğinden sakatlanan N'Koudou'nun bilek kapsüllende zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edildi belirtildi. N'Koudou, bu sezon ligdeki 4 maçta 184 dakika görev yapmış ve 2 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.