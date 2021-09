Beşiktaş gözlerin pasını aldı

Şampiyon Beşiktaş , transferde nokta atışıyla kadrosuna kattığı yeni yıldızlarıyla daha da farklı bir futbol oynamaya başladı. Kara Kartal Yeni Malatyaspor karşısında her hattıyla mükemmeldi. Net bir galibiyete imza atan siyah-beyazlılar, şampiyonluğun yine en büyük adayı olduğunu gösterdi. Boşnak yıldız Pjanic 'in ilk kez sahaya çıktığı maçta Malatya ekibini üç golle geçen Kara Kartal, ortaya koyduğu güzel futbolla taraftarını da mest etti.Özellikle iki gol atan Batshuayi 'yle iyi bir uyum yakalayan ve Belçikalı forvete asist yapan Pjanic, Beşiktaş'ın hücum organizasyonuna adeta seviye atlattı. Boşnak yıldız, Yeni Malatya karşısında gol perdesini açan Batshuayi'ye yaptığı asistte zekasını konuşturdu ve daha ilk maçında şov yaptı. Orta sahanın ilk metrelerinde aldığı pasta, bekletmeden klas bir tek vuruşla Belçikalı forveti kaleciyle karşıya karşıya bıraktı ve Batshuayi de golü bulmakta zorlanmadı.Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza , adeta ikinci baharını yaşıyor. Fenerbahçe kariyerinin ardından Kara Kartal'da yeni bir sayfa açan sambacı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımın adeta dinamosu gibi çalıştı. Siyah-beyazlılarda daha da başka oynayan Josef, fiziğinin yanı sıra teknik olarak da daha büyük bir gelişim gösterdiğini ortaya koydu. Michy Batshuayi, Malatya maçına damga vurdu. Henüz 7'de klas bir gol atan Belçikalı yıldız, 2. yarının başında da skoru 3-0 yaptı. 52'de kaleci Abdulsamed 'in uzaklaştırmak istediği top, baskı yapan Batshuayi'nin arkasına çarparak ağlara gitti. Böylece yıldız futbolcu, 3. maçında iki gol birden kaydetti.