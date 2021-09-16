Basit goller yedik!

Siyah-Beyazlı formayla ikinci resmi maçına çıkan Miralem Pjanic, dün takımının öne çıkan isimlerdendi. Oyunun her iki yönünü kullanan ve klas paslarıyla öne çıkan Boşnak futbolcu, bitiş düdüğünün ardından şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maçtı. Borussia Dortmund son 10 yıldır istikrarlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Bu maçları oynamayı bilen takıma karşı oynadık. Oyuna iyi başlayıp, biz de pozisyonlar bulduk. Onlar ilk buldukları şansta golü attılar. Golden sonra bizim de düştüğümüz doğru. İki golü de basit şekilde yedik. Bence grubun favorisine karşı iyi mücadele ettik."



ADRESE TESLİM PASLAR

Dortmund'a karşı 90 dakika sahada kalan Pjanic, istatistiklerde öne çıktı. 98 kez topla buluşan Boşnak futbolcu, yüzde 90.1 pas isabetiyle oynadı. 10 ikili mücadelenin 5'inde rakiplerine üstünlük sağlayan Pjanic, bir de isabetsiz şutla maçı tamamladı.