6 dakikada 2 gol kaçırdı

Kartal'ın yeni transferi Batshuayi, Dortmund karşısında ilk dakikalarında iki net fırsat kaçırdı. Süper Lig'de 3 maçta 2 gol atan Belçikalı forvet, 2'inci dakikada Larin'in soldan yaptığı ortada müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda topu üstten auta gönderdi.

Yıldız futbolcu 6'ncı dakikada ise Pjanic'in nefis pasında topla buluştu. 27 yaşındaki forvet, topu göğsüyle indirdi, ardından şutunu çekti, ancak kaleci Kobel topu son anda uzanarak kornere çeldi. Belçikalı yıldız iki önemli pozisyonu golle sonuçlandıramadı.