Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Borussia Dortmund maçıyla hasret bitti! 1282 gün sonra...

Beşiktaş taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ni açtı. Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada TFF'nin aldığı "yüzde 50 seyirci alımı" kararı nedeniyle tribünlerin yarısına bilet satışı yapıldı. Siyah- beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan biletleri maç başlamadan tüketti. 41 bin 903 kapasiteli stadyumun 20 binlik bölümü doldu. Kale arkalarındaki taraftarlar maç öncesi sosyal medyadan örgütlenerek sadece siyah rengi kıyafetler giydi.

EN SON MÜNİH'Tİ

Kara Kartal, Vodafone Park'ta 1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçında ev sahipliği yaptı. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde en son 14 Mart 2018 tarihinde yine bir Alman takımı olan Bayern Münih'i konuk etmişti. Alman ekibi o karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Beşiktaş geçen sezon da Devler Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelmişti. Ancak tur salgın nedeniyle tek maç üstünden oynanmıştı. Beşiktaş maçı 3-1 kaybetmişti.