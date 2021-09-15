Terzic: Hafife alırlarsa yanarlar

Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan daha sonra Dortmund'da teknik direktör olarak görev alan Edin Terziç, Beşiktaş konusunda uyarılar yaptı. Hırvat teknik adam; bugünkü maç için "Çok ama çok gürültülü olacak" derken, Ruhr Nachrichten'e verdiği demeçte, "Beşiktaş'ı hafife alan herkes ilk büyük hatayı yapar. Stadyumda çok ama çok gürültülü olacak." dedi.
SlavenBilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan daha sonra Dortmund'da teknik direktör olarak görev alan Edin Terziç, Beşiktaş konusunda uyarılar yaptı. Hırvat teknik adam; bugünkü maç için "Çok ama çok gürültülü olacak" derken, Ruhr Nachrichten'e verdiği demeçte, "Beşiktaş'ı hafife alan herkes ilk büyük hatayı yapar. Stadyumda çok ama çok gürültülü olacak. Hayranların dünya rekorunu (141 desibel) elinde tutması sebepsiz değil" ifadelerini kullandı.