Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının ardından Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. "Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı" değerlendirmesinde bulunan Yalçın, savunma oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

"BU SEVİYEDE OLMAZ!"

İyi bir maç olduğunun altını çizen Yalçın "Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama daha defansif bulduk oyunun başlangıcında. Başlangıçta golü atsaydık, bambaşka olurdu. Taçtan gol yedik, bu seviyede bu ayrıntılar olmaz." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI..."

Başarılı çalıştırıcı değerlendirmesinde "Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Devreye 2-0 girince başka bir şey oldu. Oyunun gelişimi bizi oyuna konsantre olmakta çok zorladı. Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız diye düşünüyorum. Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.