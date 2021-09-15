Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelen Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşma öncesi açıklamarda bulunan Sergen Yalçın "Heyecanlıyız, heyecanlı olmamak elde mi? Bu arenada olduğumuz için çok mutluyuz, Beşiktaş camiasını temsil etmek gurur verici." dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Oynayanların oyuncular olduğunu unutmayalım. Biz sadece kenardan onları hazırlıyoruz. Koşu mesafelerin, ikili mücadelerin, geçiş oyunlarının ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz, bunu da anlattık." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, "Eksik oyuncularımız çok önemli bizim için, onların eksiklerini doldurmak için iyi hazırlık yaptık. Oynayan oyuncuların, eksik oyuncuların yerlerini dolduracağını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.