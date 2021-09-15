Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi Beşiktaş - Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Sayman, Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Alojzije Supraha ve B. Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke ile kulüp yetkililerini ağırladı.

ÇEBİ: BİZİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLACAK

Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonlar Ligi çok ayrı ve önemli bir kulvar. Buradaki takımların oyun güçleri belli. Bizim için zor bir süreç olacak. Ben futbolun birleştiriciliğini çok önemsiyorum. Bu tür turnuvaların da buna katkı olacağını düşünüyorum. Dünya da kardeşlik, birlik beraberlik, eğlence ve futbolla beraber geliyorsa biz de buna katkı vermeye çalışacağız olabildiği kadar." ifadelerini kullandı.

WATZKE: BURADA ÇOK GÜZEL AĞIRLANIYORUZ

Dortrmund Başkanı Watzke de yaptığı açıklamada, "İstanbul'da olmak her zaman çok güzel. İnsanlar burada çok cana yakın. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Ama Beşiktaş'a karşı oynamak bu kadar güzel olmayacak. Beşiktaş oldukça güçlü bir takım. Harika bir stattayız. Çok etkilendim. Geçen seneyi şampiyon olarak tamamladılar. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Umarım bu büyük maça hazırızdır." dedi.