Marco Rose'den Beşiktaş Dortmund maçı sonrası Stefan Kuntz ve Beşiktaş sözleri!

Mücadelede ilk golü aran İngiliz genç futbolcu Jude Bellingham'ın iyi bir futbolcu olduğunu belirten Rose, kendileri için süper bir oyuncu olduğunu söyledi.
"GERÇEKTEN İYİ BİR ATMOSFERDİ"
Beşiktaşlı taraftarların sorulması üzerine Marco Rose, "Herkesin gelmediğini de düşünürsek, gerçekten iyi bir atmosferdi. Gürültülüydü. Bizi fazla etkilemedi. Bizim de 80 bin kişilik stadımız var. Buna biz alışığız. 20. dakikada attığımız golden sonra biraz heyecan düştü ve ivmeyi değiştirdi" diye cevap verdi.
"TÜRK FUTBOLUNUN GENÇ FUTBOLCULARA İHTİYACI VAR"
Daha önce Türkiye'de 3 kez oynadığını belirten Rose, "Konya'da oynadım. Türkiye misafirperver. Başakşehir ile oynamıştık. O zamanlar iyiydi. Herhalde şu an sorunları var. Türk Ligi çok iyi futbolculara sahip. Teknik direktörleri de gayet iyi. Bugün Pjanic top koşturan iyi ve tehlikeli bir oyuncu. Türk futbolunun genç futbolculara ihtiyacı var. Bu futbolun kaliteli olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.
"KUNTZ KENDİ RÜŞDÜNÜ İSPAT ETMİŞ BİRİ"
A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için düşünülen Stefan Kuntz hakkında ise Marco Rose, "Kuntz kendi rüşdünü ispat etmiş biri. Birçok şampiyonluk elde etmiş biri. Çok duygusal bir yapısı var. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor. Teknik olarak görüşmeler ne aşamada bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.