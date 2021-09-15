Beşiktaş Dortmund maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, dev organizasyondaki ilk sınavına çıktı. Siyah-beyazlılar, C Grubu'ndaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, güçlü rakibini devirip gruba galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ - DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi

B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat 19:45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

ALEX TEIXEIRA, VIDA VE N'KOUDOU YOK!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira, Domagoj Vida ve N'Koudou, Borussia Dortmund karşısında kadroda yer almıyor. Alex Teixeira'nın yerine Atiba, Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda ise savunmanın göbeğinde Montero görev yapıyor. N'Koudou'nun yerine ise Larin mücadeleye ilk 11'de başladı.

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş