Batshuayi ile Axel Witsel Beşiktaş Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu!

AXEL WITSEL

"Michy eğlenceli biri. İyi bir insan. Futbol konusunda çok kaliteli. Çok güçlü ve teknik açıdan iyi. Tam bir golcü. Sürekli milli takımda oynuyor. Neredeyse her zaman milli takıma çağrıldı. Söylediğim gibi eğlenceli biri, ama buluşmalarımıza genelde geç kalır. Bunu kendisi de biliyor. Ama onunla iyi bir ilişkimiz var. Onlara karşı ilk kez oynayacağım. Onlar hakkında hepimizin duyduğu şey stadın çılgın atmosferi. Tribünlerin dolu olup olmayacağını bilmiyorum. Yine de iyi ve çılgın bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Michy elbiseleri, giyinmeyi çok sever. Dragon Ball Z izler, hastasıdır. Batman... Evinde ona ait bazı şeyler var, nasıl derler? Küçük figürleri var. Sıkı bir Dragon Ball Z hayranıdır.