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Soskjaer'den flaş Ronaldo açıklaması: Her maç oynatamam

Son dakika spor haberi: İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılarak 12 yıl sonra İngiliz devi Mancheste United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, çıktığı ilk karşılaşmada 2 gol ile yıldızlaşmıştı. Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer Ronaldo ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ronaldo'yu her maçta oynatmam imkansız, o 36 yaşında. Mason Greenwood ise 19 yaşında. İkisinin de dakikalarını doğru ayarlamalıyım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:09
Soskjaer'den flaş Ronaldo açıklaması: Her maç oynatamam

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra geri döndüğü İngiltere'de tüm gazete manşetlerini süsledi.

Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Portekizli futbolcunun performansından çok memnun fakat takımdaki diğer alternatifleri de düşünüyor. Ole Gunnar Solskjaer, Ronaldo'nun yaşına vurgu yaparak "Ronaldo'yu her maçta oynatmam imkansız, o 36 yaşında. Mason Greenwood ise 19 yaşında. İkisinin de dakikalarını doğru ayarlamalıyım" dedi.

Solskjaer, şöyle devam etti: "Greenwood 19 yaşında. Onun da forma giymesi lazım, üstelik bizim için çok önemli bir oyuncu. 36 yaşındaki bir oyuncuyla 19 yaşındaki futbolcunun sürelerini düşünmek zorundayım. Oyuncu grubuna ne kadar rekabet katarsanız o kadar başarılı olursunuz."

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