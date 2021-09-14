Son dakika spor haberleri: Almanlardan Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na büyük onur! En iyi 11'de

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba akşamı Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi Alman basını, siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu hakkında övgü dolu haber yayınladı.

Kicker dergisi, Devler Ligi'nde sezona damga vurabilecek genç isimlerden oluşan bir ilk 11 belirlerken, Ersin'e de bu listede yer verdi.

Listede yer alan diğer futbolcular ise şu şekilde:

Karim Adeyemi (Salzburg)

Jurrien Timber (Ajax)

Brenden Aarson (Salzburg)

Goncalo Incaio (Sporting Lizbon)

Noa Lang (Club Brugge)

Maxence Lacroux (Wolfsburg)

Alexis Saelemaekers (Milan)

Sven Botman (Lille)

Lassina Traore (Shakhtar)

Jonathan David (Lille)

