Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın ve Josef de Souza açıklamalarda bulunuyor!

ASpor CANLI YAYIN

Sergen Yalçın: Hedefimiz gruptan çıkmak. Zor bir organizasyonun içindeyiz. Takım olarak iyi bir uyum içerisinde olduğumuzu ve böyle bir organizasyonda mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ümidimiz var, heyecanlıyız. Umarım skorlar istediğimiz, umduğumuz gibi olur.

Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak çok zor. Gerçekçi olmak lazım. Takım bütçelerine bakınca bunu görüyoruz. Gruptaki bütçesi en düşük takım biziz. Ancak bütçe de elbette bir yere kadar, sahadaki arzu, teknik taktik disiplini sağlarsanız başarı elde edersiniz. Rakibe göre oyun planları, oyuncu seçimleri değişebilir ancak biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Oyunun nasıl gelişeceği, tempoyu kestirmek biraz zor.

Alex'in sakatlığı çok uzun sürmez ama Vida'nın sürebilir. Umut da yakında döner, onlar dışında sakatlarımız yok.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul'un üç büyük camiası bu sene ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak.

Tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak.

Taraftarımızın zevk aldığı heyecanlı bir oyun izlettirmeye çalışacağız. Mücadele eden, koşan, savaşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceğinizi söyleyebilirim.

115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor.