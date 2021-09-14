Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Michael Zorc'tan Beşiktaş itirafı! "Bizi kazana koyacaklar" (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Michael Zorc'tan Beşiktaş itirafı! "Bizi kazana koyacaklar" (BJK spor haberi)

Son dakika spor ahberi: Dortmund sportif direktörü Michael Zorc, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zorc, “Türk taraftarlar İstanbul’da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak” diyerek Vodafone Park’taki atmosferden çok çekindiklerini itiraf etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Michael Zorc'tan Beşiktaş itirafı! "Bizi kazana koyacaklar" (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına yarın Dortmund karşısında çıkacak Beşiktaş'ın canını sakatlıklar sıkarken, Alman ekibi ise kendinden emin olmasına rağmen taraftar baskısından çekiniyor. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, "İstanbul'da sahadaki performansımızı göstermeliyiz. Bunu iyi bir düzenin içinde yapmalıyız" dedi. Zorc daha önce teknik direktör Marco Rose ve kaptan Marco Reus'un yaptığı gibi 4-3 kazanılmasına rağmen Leverkusen maçında yenen golleri eleştirdi. Zorc, Türkiye Süper Lig liderleri için neyin önemli olacağını belirterek, "Çok duygusal bir maç olacak. Türk taraftarlar İstanbul'da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak. Bundan eminiz. Evlerindeki karşılaşmalarda gösterdikleri büyük baskısı iyi biliyoruz. Ama her şeye rağmen elimizde Beşiktaş'a karşı hayatta kalmanın yolları da var" ifadelerini kullandı.

MAÇIN BİLETLERİ SATIŞTA

Beşiktaş'ın yarın akşam 19.45'te Vodafone Park'ta Dortmund ile oynayacağı maçın biletleri genel satışa sunuldu. Maçı gitmek isteyen taraftarların, aşı ve test durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerektiğinin altı ısrarla çizilirken; mücadelenin bilet fiyatlarının 175 TL ile 1600 TL arasında değiştiği belirtildi.

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