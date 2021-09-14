Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi Alex Teixeira açıklaması!

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ta başarılı teknik adam Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ GRUPLARDAN ÇIKMAK"

"Hedefimiz gruptan çıkmak" diyen Sergen Yalçın, "Zor bir organizasyonun içindeyiz. Takım olarak iyi bir uyum içerisinde olduğumuzu ve böyle bir organizasyonda mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ümidimiz var, heyecanlıyız. Umarım skorlar istediğimiz, umduğumuz gibi olur. Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak çok zor. Gerçekçi olmak lazım. Takım bütçelerine bakınca bunu görüyoruz. Gruptaki bütçesi en düşük takım biziz. Ancak bütçe de elbette bir yere kadar, sahadaki arzu, teknik taktik disiplini sağlarsanız başarı elde edersiniz. Rakibe göre oyun planları, oyuncu seçimleri değişebilir ancak biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Oyunun nasıl gelişeceği, tempoyu kestirmek biraz zor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK UZUN SÜRMEZ..."

Takımda sakatlıkları bulunan isimlere dair de bilgiler veren Yalçın "Alex'in sakatlığı çok uzun sürmez ama Vida'nın sürebilir. Umut da yakında döner, onlar dışında sakatlarımız yok. N'Sakala'nın hiçbir sağlık sorunu kalmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul'un üç büyük camiası bu sene ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak." dedi.

Tüm ülkenin bu maçı izlemesini istediğini dile getiren Sergen Yalçın, "Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak. Taraftarımızın zevk aldığı heyecanlı bir oyun izlettirmeye çalışacağız. Mücadele eden, koşan, savaşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceğinizi söyleyebilirim. 115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor."

"İYİ BİR KADRO KURDUK!"

İyi bir kadro kurduklarını dile getiren teknik adam "Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var, geniş bir kadromuz var, bu sene iyi bir kadro kurduk, Oynamayanların yerine oynayacak oyuncularımız hazır, herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Kazanmak istiyoruz, koruma amaçlı oynamayacağız, bu maçta da, öbür maçlarda da. Bu ne kadar geçerli olur, onu göreceğiz. Hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak, bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz ama yapamayabiliriz de. Çok net hedefler koymak istemiyorum, bu organizasyon çok zor bir organizasyon, oynayacağımız takımlar da ülkelerinin en iyi takımları. Çok yüksek hedefler koymamak gerekiyor. Sonra büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Önce bir sahaya çıkalım seviyemizi görelim. Kimlerle, nasıl, nereye kadar oynayabiliyoruz, bunları bir görelim. Süper Lig'de oynadığımız futbol, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Her takımın problemi, eksiği var. Konuşması güzel ama oyun böyle olmuyor. Eksiklerden faydalanmak o kadar basit değil. Elbette bizim de planlarımız var. Fakat oyun içinde beklemediğin şeyler olabiliyor. Yarın, kaleci hariç oynayan oyuncularımızın tamamı yabancı olacak gibi gözüküyor. Seneye dört Türk oyuncuyla oynayacaksak, ona göre planlama yapıyoruz. Sonra beşle yapıyorsak, ona göre planlama yapılır. Herkes bu kurallara göre plan yapıyor. Yoksa bizim bir eleştirimiz yok." dedi.