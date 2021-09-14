Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın karar veremedi! Dortmund maçında... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sakatlığı canları sıktı. Siyah-beyazlılarda kritik Dortmund maçında savunmada Welinton'un yanında Montero veya Necip Uysal'dan birisi şans bulacak. 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilen Hırvat stoper, Borussia Dortmund maçının yanı sıra Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Ajax maçlarını da kaçırması beklenirken Teixeira ise 3 maç takımdan uzak kalacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu Dortmund maçında Welinton'un yanında stoperde kimi oynatacağını ise henüz netleştirmedi.



MONTERO BİR ADIM ÖNDE



Teknik direktör Serger Yalçın'ın transferin son günlerinde takıma yeniden dahil edilen Francisco Montero ile Necip Uysal arasında tercihini yapması bekleniyor. Genç İspanyol stoper, bu sezon henüz forma giymezken geçen sezon şans bulduğunda ise taraftarın beğenisini kazanmıştı. Yabancı sınırı nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasına stoperde başlayan Necip ise hatasız oyunuyla rakip hücumculara göz açtırmadı. Tecrübeli teknik adamın yarınki mücadeleye asıl mevkisi stoper olan Montero ile başlaması bekleniyor.



