Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın karar veremedi! Dortmund maçında... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın karar veremedi! Dortmund maçında... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund maçında Welinton’un yanında oynayacak partneri için karar veremedi. Genç oyuncu Montero ya da tecrübeli Necip’ten biri ilk 11’de olacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın karar veremedi! Dortmund maçında... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sakatlığı canları sıktı. Siyah-beyazlılarda kritik Dortmund maçında savunmada Welinton'un yanında Montero veya Necip Uysal'dan birisi şans bulacak. 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilen Hırvat stoper, Borussia Dortmund maçının yanı sıra Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Ajax maçlarını da kaçırması beklenirken Teixeira ise 3 maç takımdan uzak kalacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu Dortmund maçında Welinton'un yanında stoperde kimi oynatacağını ise henüz netleştirmedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın karar veremedi! Dortmund maçında... (BJK spor haberi)

MONTERO BİR ADIM ÖNDE

Teknik direktör Serger Yalçın'ın transferin son günlerinde takıma yeniden dahil edilen Francisco Montero ile Necip Uysal arasında tercihini yapması bekleniyor. Genç İspanyol stoper, bu sezon henüz forma giymezken geçen sezon şans bulduğunda ise taraftarın beğenisini kazanmıştı. Yabancı sınırı nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasına stoperde başlayan Necip ise hatasız oyunuyla rakip hücumculara göz açtırmadı. Tecrübeli teknik adamın yarınki mücadeleye asıl mevkisi stoper olan Montero ile başlaması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın karar veremedi! Dortmund maçında... (BJK spor haberi)

SADECE '1' KEZ STOPER OYNADI

Beşiktaş altyapısından yetişen Necip, Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları da dahil 10 maçta görev aldı. Sadece 1 kez stoperde oynarken 2018'de Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih'e karşı Vida'nın cezası nedeniyle savunmanın göbeğinde oynadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın karar veremedi! Dortmund maçında... (BJK spor haberi)

DEVLER LİGİ'NDE 2 KEZ GÖREV ALDI

Vida'nın sakatlığının ardından Montero'nun oynama ihtimalinin doğmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan genç oyuncuya destek oldu. Montero, Atletico'da 2018'de 2-0 kazanılan Dortmund maçında ikinci yarıda oyuna girerken 0-0 biten Club Brugge maçında da 90 dakika forma giymişti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın karar veremedi! Dortmund maçında... (BJK spor haberi)

SERGEN HOCA KONUŞUYOR

Siyah-beyazlılar Borussia Dortmund hazırlıklarını bugün saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi saat 16.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

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