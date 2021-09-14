Josef de Souza Beşiktaş Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu!

"Daha fazla süre birbirimizle oynama şansı bulduk, artık daha oturmuş bir takımız, aramıza katılan yetenekli oyuncular da oldu. Şampiyonlar Ligi'nde kendi liglerinde şampiyon olan takımlarla oynayacağız, başa baş mücadele olacak, biz de iyi takımız. Sahaya kazanmak için çıkacağız."

"Alex'in sakatlığı çok uzun sürmez ama Vida'nın sürebilir. Umut da yakında döner, onlar dışında sakatlarımız yok."

"Bu sezon özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak çok özeldi, Şampiyonlar Ligi de özel bir arena. Onlar da bizimle bu heyecanı yaşayacak, bizi besleyecekler, hiçbir şüphemiz yok."

"Modern futbola baktığımızda maçlarda favori ön görmek çok zor, imkansız. Sahada mücadele eden, takım bütünlüğü olan takımlar maçı kazanabiliyor. Dortmund, Sporting, Ajax büyük takımlar ama oynayacağımız maçlarda favori olmayacak. Takım bütünlüğünü sağlarsak, mücadele edersek, tabii ki kazanabiliriz."

"Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Geçen sene Atiba ile oynadık, en az Pjanic kadar kaliteli. Top sizde olduğunuzda, oyun zekasıyla birlikte topa sahip olma üstünlüğünü yaşıyorsunuz ve oyunun keyfini yaşıyorsunuz."