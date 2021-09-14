Dortmund maçı Mateu Lahoz’un

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maçta Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

BEŞİKTAŞ'IN İKİ MAÇINI YÖNETTİ



Lahoz, geçtiğimiz sezon final de olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 kez düdük çaldı. Yönettiği bu 6 karşılaşmada 28 kez sarı kartına başvuran İspanyol hakem, 5 kez de penaltı noktasını gösterdi. Lahoz daha öne Beşiktaş'ın (2017 yılında) 2 karşılaşmasını yönetti. Beşiktaş bu maçlarda 1 beraberlik (BJKPorto / 1-1) ve 1 mağlubiyet (Lyon-BJK / 2-1) aldı.