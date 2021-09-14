Destanoğlu’nun büyük başarısı!

Beşiktaş ilk dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alırken 7 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi. 1985-86 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan siyah-beyazlılarda, kaleci Ersin'le beraber defansın başarısı dikkat çekiyor.
Beşiktaş ilk dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alırken 7 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi. 1985-86 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan siyah-beyazlılarda, kaleci Ersin'le beraber defansın başarısı dikkat çekiyor. 8+3 kuralından dolayı Malatyaspor maçına kale ve defansta 3 Türk futbolcuyla çıkan ekipte; Necip ve Rıdvan büyük beğeni toplarken; kaleci Ersin ise belki de Beşiktaş'taki en rahat maçını oynadı ve kalesinde hiç pozisyon yaşamadı.