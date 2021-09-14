Beşiktaş'ta gündem Miralem Pjanic! İlk maçtan...

Beşiktaş'ın Yeni transferi Miralem Pjanic, daha ilk maçtan kalitesini herkese gösterdi. Sergen Yalçın'ın ilk 11'de görev verdiği Bosnalı futbolcu, Batshuayi'nin 7. dakikadaki golünde çok şık bir asist yaptı.

Topu her ayağına aldığında tekte adrese teslim paslar gönderen 31 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı taraftarları adeta mest etti. Pjanic, performansı ile İspanya'da da gündem oldu. Yapılan haberde Pjanic'in yeni takımıyla çok net bir çıkış yaptığı ve taraftarın sevgisini kazandığına vurgu yapıldı.