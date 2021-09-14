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Beşiktaş'ta gündem Miralem Pjanic! İlk maçtan...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yaz transfer sezonunun sonlarına doğru Barcelona'dan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna katmıştı. Pjanic, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında yaptığı asistle kalitesini ortaya koydu. Miralem Pjanic, Beşiktaş camiasını bir hayli sevindirirken, kısa sürede herkesin sevgisini kazanmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:00
Beşiktaş'ta gündem Miralem Pjanic! İlk maçtan...

Beşiktaş'ın Yeni transferi Miralem Pjanic, daha ilk maçtan kalitesini herkese gösterdi. Sergen Yalçın'ın ilk 11'de görev verdiği Bosnalı futbolcu, Batshuayi'nin 7. dakikadaki golünde çok şık bir asist yaptı.

Topu her ayağına aldığında tekte adrese teslim paslar gönderen 31 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı taraftarları adeta mest etti. Pjanic, performansı ile İspanya'da da gündem oldu. Yapılan haberde Pjanic'in yeni takımıyla çok net bir çıkış yaptığı ve taraftarın sevgisini kazandığına vurgu yapıldı.

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