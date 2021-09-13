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Yalçın: Sağlam basacağız

Siyah-beyazlı takımda Yeni Malatya zaferiyle Dortmund maçı öncesi moraller tavan yaparken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan uyarılar gecikmedi. Usta hocanın dünkü idmanda geçen sezonu örnek göstererek oyuncularını temkinli olmaları yönünde ikaz ettiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Yalçın: Sağlam basacağız
Siyah-beyazlı takımda Yeni Malatya zaferiyle Dortmund maçı öncesi moraller tavan yaparken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan uyarılar gecikmedi. Usta hocanın dünkü idmanda geçen sezonu örnek göstererek oyuncularını temkinli olmaları yönünde ikaz ettiği belirtildi. "Geçen sezona kötü başlamıştık. Avrupa'dan elenmiş, ligde de kayıplar yaşamıştık. Kimse bize şans vermezken çifte şampiyonluğa ulaştık. Bu sezon ise iyi bir başlangıç yaptık. Şimdiden bizi şampiyon ilan edenler var. Geçen yıl rüzgar nasıl tersine döndüyse bu yıl da kötü bir şekilde dönebilir" diyen usta hocanın "Övgüler güzel ama kendimizi kaptırmadan, yere sağlam basarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı gelen haberler arasında.
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