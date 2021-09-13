Yalçın: Sağlam basacağız

Siyah-beyazlı takımda Yeni Malatya zaferiyle Dortmund maçı öncesi moraller tavan yaparken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan uyarılar gecikmedi. Usta hocanın dünkü idmanda geçen sezonu örnek göstererek oyuncularını temkinli olmaları yönünde ikaz ettiği belirtildi.
Siyah-beyazlı takımda YeniMalatya zaferiyle Dortmundmaçı öncesi morallertavan yaparken, teknikdirektör Sergen Yalçın'dan uyarılargecikmedi. Usta hocanın dünkü idmanda geçensezonu örnek göstererek oyuncularını temkinli olmalarıyönünde ikaz ettiği belirtildi. "Geçensezona kötü başlamıştık. Avrupa'dan elenmiş,ligde de kayıplar yaşamıştık. Kimsebize şans vermezken çifte şampiyonluğaulaştık. Bu sezon ise iyi bir başlangıç yaptık.Şimdiden bizi şampiyon ilan edenler var.Geçen yıl rüzgar nasıl tersine döndüysebu yıl da kötü bir şekilde dönebilir"diyen usta hocanın "Övgüler güzelama kendimizi kaptırmadan, yeresağlam basarak devam edeceğiz"ifadelerini kullandığıgelen haberler arasında.