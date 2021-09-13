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Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan flaş Miralem Pjanic sözleri

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Kara Kartal'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic de performansı ile Sergen Yalçın'dan tam not aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:36
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan flaş Miralem Pjanic sözleri

Beşiktaş'ın kiralık olarak Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Müsabakada 69 dakika forma giyen Bosnalı yıldız, Michy Batshuayi'ye yaptığı harika asist, isabetli pasları ve liderlik vasıflarıyla tam not aldı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan flaş Miralem Pjanic sözleri

SERGEN YALÇIN'DAN ÖVGÜLER

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşmadan sonra yardımcıları ve bazı yöneticilerle gerçekleştirdiği sohbetlerde, Pjanic için övgü dolu ifadeler kullandığı belirlendi.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan flaş Miralem Pjanic sözleri

"İYİ Kİ BÖYLE BİR TRANSFER DENK GELDİ"

Milliyet'in haberine göre; Milli takım kampından yeni dönen dünyaca ünlü oyuncunun ilk maçına çıkmasına rağmen çok olumlu bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Yalçın'ın, "Pjanic zaten kalitesi belli olan bir oyuncu. İyi ki böyle bir transfer denk geldi. Milli takımdan yorgun dönmesine rağmen çok büyük katkı sağladı. Tek bir pasla maçın tüm dengesini değiştirecek kaliteye sahip. Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde bizim en önemli oyuncularımızdan biri olacak. Orta saha konusunda geçen sezona göre artık çok daha güçlüyüz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan flaş Miralem Pjanic sözleri

"STAT BÜYÜLEYİCİ"

Maçtan sonra siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektiren Miralem Pjanic'in de tribünler hakkında takım arkadaşlarıyla görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Gördüğü sevgiden büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Bosnalı yıldızın, "Hem takımın havası hem de stattaki atmosfer çok güzeldi. Özellikle stat büyüleyici. Tamamen doluyken burada oynamak çok daha keyifli olacak" diye konuştuğu belirtildi.

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