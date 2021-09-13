Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan flaş Miralem Pjanic sözleri

"İYİ Kİ BÖYLE BİR TRANSFER DENK GELDİ"

Milliyet'in haberine göre; Milli takım kampından yeni dönen dünyaca ünlü oyuncunun ilk maçına çıkmasına rağmen çok olumlu bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Yalçın'ın, "Pjanic zaten kalitesi belli olan bir oyuncu. İyi ki böyle bir transfer denk geldi. Milli takımdan yorgun dönmesine rağmen çok büyük katkı sağladı. Tek bir pasla maçın tüm dengesini değiştirecek kaliteye sahip. Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde bizim en önemli oyuncularımızdan biri olacak. Orta saha konusunda geçen sezona göre artık çok daha güçlüyüz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.