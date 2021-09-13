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Son dakika Beşiktaş haberleri | İşte Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund planı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Vida ve Alex Teixeira sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın da savunma tandeminde kimlerin oynayacağına karar verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:22
Son dakika Beşiktaş haberleri | İşte Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund planı!

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Borussia Dortmund'u gözüne kestirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, Siyah-Beyazlı futbolculara rakibi ezberletiyor. Yeni Malatyaspor maçında resital sunan Siyah- Beyazlılar'da tek hedef evinde Almanlar'ı yıkmak.

Sergen Yalçın Malatya galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Onların zaaflarını biliyorum" demişti. Sergen hoca, oyuncularına Dortmund savunmasının zaaflarını ezberletiyor. Dortmund son lig maçında Leverkusen'i 4-3 yendi ancak defansında SOS verdi... Beşiktaş hücum hattının iştahı göz önüne alındığında Dortmund'un işi bir hayli zor gözüküyor...

Takvim'in haberine göre Alman ekibi bu sezon 4 lig maçında 9 gol yedi... Öte yandan Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor. Welinton-Montero ikilisi görev alacak.

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