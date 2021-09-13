Son dakika Beşiktaş haberleri | İşte Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund planı!

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Borussia Dortmund'u gözüne kestirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, Siyah-Beyazlı futbolculara rakibi ezberletiyor. Yeni Malatyaspor maçında resital sunan Siyah- Beyazlılar'da tek hedef evinde Almanlar'ı yıkmak.

Sergen Yalçın Malatya galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Onların zaaflarını biliyorum" demişti. Sergen hoca, oyuncularına Dortmund savunmasının zaaflarını ezberletiyor. Dortmund son lig maçında Leverkusen'i 4-3 yendi ancak defansında SOS verdi... Beşiktaş hücum hattının iştahı göz önüne alındığında Dortmund'un işi bir hayli zor gözüküyor...

Takvim'in haberine göre Alman ekibi bu sezon 4 lig maçında 9 gol yedi... Öte yandan Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor. Welinton-Montero ikilisi görev alacak.