Özel misafirler ağırlandı

Beşiktaş, Gün Gelişim Özel Eğitim Kurumları'nda öğrenim gören otizmli çocukları Vodafone Park'ta ağırladı. Otizme dikkat çekmek adına yapılan etkinlikleri yürekten desteklediğini ifade eden yönetici Bilgihan Sürmen, "Otizmli kardeşlerimiz ile velilerini Vodafone Park'ta misafir ettik. Onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.
Beşiktaş, Gün Gelişim Özel Eğitim Kurumları'nda öğrenim gören otizmli çocukları Vodafone Park'ta ağırladı. Otizme dikkat çekmek adına yapılan etkinlikleri yürekten desteklediğini ifade eden yönetici Bilgihan Sürmen, "Otizmli kardeşlerimiz ile velilerini Vodafone Park'ta misafir ettik. Onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.