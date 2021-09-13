Montero isteği

Beşiktaş, Devler Ligi'nde gruptaki ilk maçında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Teknik heyetin ise stoper bölgesinde nasıl bir seçim yapacağı şimdiden merak konusu. Beşiktaş taraftarı ise Velinton'un yanında Montero'nun sahaya çıkmasını istiyor.
Beşiktaş,Devler Ligi'nde gruptaki ilk maçında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Teknik heyetin ise stoper bölgesinde nasıl bir seçim yapacağı şimdiden merak konusu. Beşiktaş taraftarı ise Velinton'un yanında Montero'nun sahaya çıkmasını istiyor. Atletico Madrid'den kadroya dahil edilen futbolcu ile ilgili 12 bini aşkın paylaşım yapıldı.