Son dakika spor haberleri | Borussia Dortmund'un Beşiktaş paylaşımına Batshuayi'den yanıt!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, çarşamba akşamı Beşiktaş Park'ta Borussia Dortmund ile karşılaşacak.
Siyah beyazlılar, ligde Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçerken Borussia Dortmund da Bundesliga'da Bayer Leverkusen'i 4-3 mağlup etti. İki ekip de gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirirken, Alman devinin Beşiktaş paylaşımına Batshuayi'den yanıt geldi.
İşte o paylaşım;
https://t.co/9V5zLrQnoH pic.twitter.com/KI6Qrnit3t— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 12, 2021