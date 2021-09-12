1121 gün sonra yan yana!

Beşiktaş'ın 2 tecrübeli ismi Josef de Souza ve Mehmet Topal, Süper Lig'de bin 121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi. İki isim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde orta alanda yıllarca birlikte forma giymiş ve uyumlu futboluyla dikkat çekmişti. Beşiktaş formasıyla ilk olarak Karagümrük maçında şans bulan Mehmet Topal, bu mücadelede savunmada oynadığı için, Josef'le yan yana oynayamamıştı.
Beşiktaş'ın2 tecrübeli ismi Josef de Souza ve Mehmet Topal, Süper Lig'de bin 121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi. İki isim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde orta alanda yıllarca birlikte forma giymiş ve uyumlu futboluyla dikkat çekmişti. Beşiktaş formasıyla ilk olarak Karagümrük maçında şans bulan Mehmet Topal, bu mücadelede savunmada oynadığı için, Josef'le yan yana oynayamamıştı.