Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

SON DAKİKA: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Salih Uçan, Mehemet Topal, Kenan Karaman, Montero, Miralem Pjanic, Ghezzal, Rosier, Batshuayi ve Alex Teixeira gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, kazanarak puanını 10'a yükseltmek istiyor. Umut Meraş sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Öte yandan maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:02 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:22
SON DAKİKA: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ryan Aabid, Ndong, Haddadi, Jospin, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük

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FORMA ADALETLİ DAĞITILACAK!

2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.

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