SON DAKİKA: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı sonrası Michy Batshuayi'den galibiyet sözleri! "Daha iyi olacağız"

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maça 2 gol atan Michy Batshuayi damgasını vurdu. Belçikalı yıldız, maç sonu yaptığı açıklamada hem kendi performansını hem de takımın son durumunu yorumladı.

Belçikalı yıldız, attığı 2. gol için, "Hocamız önde basmamızı istiyor, ben de onu yaptım, şans da yardım etti ama sonucunda hocamızın dediğini yaptık ve gol geldi" derken, takımın gidişatı hakkında ise, "Maç maç daha iyiye giden bir ekibiz. Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız. Birbirimize alışıyoruz." ifadesini kullandı.