SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira açıklaması! "Dortmund maçında oynayacağını zannetmiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, maçta sakatlanan Alex Teixeira, Vida ve N'Koudou'nun sakatlıkları hakkında bilgi verirken, Teixeira'nın Borussia Dortmund mücadelesinde forma giyemeyeceğini söyledi.

İşte o sözler:

"Sakatlık durumunu bilmiyorum, doktorla konuşmadım, yarın netleşir ama Alex'in oynayacağını zannetmiyorum, Vida ile Nkoudou'nun durumlarının ciddi olacağını düşünmüyorum. Alex'in arka adelesinde problem oldu, ne kadar olmaz, sonra belli olacak.

Milli maç dönüşleri zor oluyor. Çok fazla oyuncumuz var milli takımlarda. Geç gelenler var. Malatyaspor da iyi bir takım. İyi konsantre olduk. Oyuncularımız ne oynadıklarının farkındalardı. İç sahada kesinlikle fire vermek istemiyoruz.

Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyoruz. Mücadele etmek ve taraftarın hoşuna gidecek bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Dortmund, çok güçlü bir takım. Bakalım, inşallah başlangıcımız iyi olur. Biz de kendi seviyemizi test edeceğiz."