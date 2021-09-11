Son dakika Beşiktaş haberi: Jeremain Lens yönetimi çileden çıkardı! Bu kez...

Alacaklarının en kısa sürede ödenmesi için Beşiktaş'a ihtarname gönderen Lens bu alacaklarının ödenmemesi ve hak ettiği maaşının belirlenen zamanlar içerisinde alamaması durumunda siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.

2017-18 sezonunun başında Sunderland'den zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Hollandalı futbolcu, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş, Lens için İngiliz ekibine 5.5 milyon euro bonservis öderken oyuncuya da sırasıyla 2 milyon 200 bin euro, 2 milyon 300 bin euro, ve 1 milyon 950 bin euro maaş ödedi.