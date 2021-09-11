Son dakika Beşiktaş haberi: Jeremain Lens yönetimi çileden çıkardı! Bu kez...

Beşiktaş'ta Jeremain Lens krizi dinmek bilmiyor. Beşiktaş'a 3 sezondan bu yana toplam maliyeti 14 milyon euro olan Lens, bu sezon da siyah-beyazlı yönetimi zorda bıraktı.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens krizi dinmek bilmiyor. Beşiktaş'a 3 sezondan bu yana toplam maliyeti 14 milyon euro olan Lens, bu sezon da siyah-beyazlı yönetimi zorda bıraktı.
Beşiktaş, Lens'in kiralık transferi için Karagümrük ile anlaşmıştı. Lens maaşında 300 bin euro indirime gidecek; Beşiktaş maaşın 1 milyon euroluk kısmını ödeyecek; kalan kısmını ise Karagümrük ödeyecekti. Herkes imzayı beklerken, Lens son anda kriz çıkarttı ve transfere şerh koydu.
Beşiktaş'tan transferin son gününde ayrılmak için içeride biriken tüm alacaklarını talep eden Lens, 300 bin euro da indirime gitmeyeceğini ifade etti.
Alacaklarının en kısa sürede ödenmesi için Beşiktaş'a ihtarname gönderen Lens bu alacaklarının ödenmemesi ve hak ettiği maaşının belirlenen zamanlar içerisinde alamaması durumunda siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.
2017-18 sezonunun başında Sunderland'den zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Hollandalı futbolcu, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş, Lens için İngiliz ekibine 5.5 milyon euro bonservis öderken oyuncuya da sırasıyla 2 milyon 200 bin euro, 2 milyon 300 bin euro, ve 1 milyon 950 bin euro maaş ödedi.
Sözleşmesinde son seneye giren ve 1 milyon 800 bin euro kazanacak olan 33 yaşındaki futbolcunun toplam maliyeti 13 milyon 750 bin euroyu buldu. Beşiktaş'ta forma giydiği 102 maçta 15 gol ve 19 asistlik katkı verebilen Jeremain Lens, böylece siyah-beyazlılardan maç başına 1.3 milyon TL kazanmış oldu.