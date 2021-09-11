Haberler Beşiktaş Miralem Pjanic İtalyan basınına konuştu! Beşiktaş, Ronaldo ve Messi...

Miralem Pjanic İtalyan basınına konuştu! Beşiktaş, Ronaldo ve Messi...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'i kiralarken, yıldız futbolcu transfer sonrasında İtalyan basınına konuştu. Miralem Pjanic konuşmasında Beşiktaş'tan övgü dolu sözlerle bahsederken, kendisine sorulan Cristiano Ronaldo, Messi, Juventus transferi ve Dybala konusunda ilişkin önemli ifadeler kullandı. İşte Miralem Pjanic'in Tuttosport'a verdiği özel röportaj... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 12:01
Miralem Pjanic İtalyan basınına konuştu! Beşiktaş, Ronaldo ve Messi...

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, yaptığı İtalyan basınına konuştu. Pjanic, yaptığı açıklamada Beşiktaş önce Juventus ile transfere dair iletişimde bulunduğunu açıklarken, Ronaldo, Messi ve Dybala'ya ilişkin de konuştu. İşte o sözler...

Miralem Pjanic İtalyan basınına konuştu! Beşiktaş, Ronaldo ve Messi...

"Transfer piyasasının son günlerinde beni çok istediler ve Barcelona'da, Koeman ile kalamazdım. Kalsaydım, bir yıl daha kaybederdim. Barça'da kalmak istemedim çünkü oynamak istiyordum. Beşiktaş, Türkiye'nin son şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeler ve onların da siyah beyazlı forması var. Beni çok iyi karşıladılar, güzel bir mücadele olacak."

Miralem Pjanic İtalyan basınına konuştu! Beşiktaş, Ronaldo ve Messi...

JUVENTUS'A DÖNECEK MİSİN?
"Menajerimle temaslar ve görüşmeleri oldu ama transfer pazarı pek kolay bir yer değil. Geri dönmek isterdim. Allegri ile tekrar buluşmak için her şeyi yapardım. Juventus'u seviyorum. Taraftarına çok bağlıyım ve Başkan Agnelli ile harika bir iletişimim var ama futbolda ileriye bakmalısın. Her şeyden önce ben bir profesyonelim. Şimdi Beşiktaş'ta bir serüvenim başlıyor ve burada iyi günler geçirmek istiyorum."

Miralem Pjanic İtalyan basınına konuştu! Beşiktaş, Ronaldo ve Messi...

JUVENTUS'TA RONALDO VE BARÇA'DA MESSI İLE OYNADIN. BU KONU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?
"Evet, kendimi çok şanslı hissediyorum. İki dünya dışı yaratıkla oynamak harikaydı. Leo ve Cris çok farklı futbolcular ama saha içinde aynı özelliğe sahipler. İnanın, antrenmanda bile rekabet içindeler, sürekli kazanmak istiyorlar. Cristiano, en küçük ayrıntıyla dahi ilgileniyor ama Messi'nin çalışkanlığı takdir edilesi. Leo'nun benzersiz bir yeteneği var. Oyunu, aşırı basit oynuyor ve yönetiyor."

Miralem Pjanic İtalyan basınına konuştu! Beşiktaş, Ronaldo ve Messi...

RONALDO'NUN VEDASIYLA BERABER DYBALA'NIN ÖN PLANA ÇIKMASINI BEKLİYOR MUSUN?
"Dybala'nın omuzlarında çok ağır bir yük var taraftarlar tarafından ama o bir şampiyon. Dybala takımda en iyi anlaştığım ve en çok eğlendiğim kişiydi. Onunla biraz olsun muhabbet ederseniz, ne kadar dost canlısı olduğunu bilirsiniz. Mükemmel biri."

SON DAKİKA