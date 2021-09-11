Miralem Pjanic İtalyan basınına konuştu! Beşiktaş, Ronaldo ve Messi...

Beşiktaş 'ın yeni transferi Miralem Pjanic , yaptığı İtalyan basınına konuştu. Pjanic, yaptığı açıklamada Beşiktaş önce Juventus ile transfere dair iletişimde bulunduğunu açıklarken, Ronaldo , Messi ve Dybala 'ya ilişkin de konuştu. İşte o sözler...

"Transfer piyasasının son günlerinde beni çok istediler ve Barcelona 'da, Koeman ile kalamazdım. Kalsaydım, bir yıl daha kaybederdim. Barça'da kalmak istemedim çünkü oynamak istiyordum. Beşiktaş , Türkiye'nin son şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeler ve onların da siyah beyazlı forması var. Beni çok iyi karşıladılar, güzel bir mücadele olacak."

JUVENTUS'A DÖNECEK MİSİN?

"Menajerimle temaslar ve görüşmeleri oldu ama transfer pazarı pek kolay bir yer değil. Geri dönmek isterdim. Allegri ile tekrar buluşmak için her şeyi yapardım. Juventus'u seviyorum. Taraftarına çok bağlıyım ve Başkan Agnelli ile harika bir iletişimim var ama futbolda ileriye bakmalısın. Her şeyden önce ben bir profesyonelim. Şimdi Beşiktaş'ta bir serüvenim başlıyor ve burada iyi günler geçirmek istiyorum."