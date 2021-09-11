Haberler Beşiktaş Gedson için 10 milyona ret

Gedson için 10 milyona ret

Beşiktaş transfer döneminde birbirinden yetenekli isimleri kadrosuna katarak güç gösteri yapmıştı. Beşiktaş'ın en çok istediği isimlerin başında ise Gerson gelmişti. Fakat Benfica, genç futbolcunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti. Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Gedson için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Benfica'nın bu rakamı reddederek Portekizli futbolcuyu kadrosunda tuttuğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Gedson için 10 milyona ret
Beşiktaş transfer döneminde birbirinden yetenekli isimleri kadrosuna katarak güç gösteri yapmıştı. Beşiktaş'ın en çok istediği isimlerin başında ise Gerson gelmişti. Fakat Benfica, genç futbolcunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti. Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Gedson için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Benfica'nın bu rakamı reddederek Portekizli futbolcuyu kadrosunda tuttuğu belirtildi.
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