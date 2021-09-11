Gedson için 10 milyona ret

Beşiktaş transfer döneminde birbirinden yetenekli isimleri kadrosuna katarak güç gösteri yapmıştı. Beşiktaş'ın en çok istediği isimlerin başında ise Gerson gelmişti. Fakat Benfica, genç futbolcunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti. Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Gedson için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Benfica'nın bu rakamı reddederek Portekizli futbolcuyu kadrosunda tuttuğu belirtildi.
Beşiktaştransfer döneminde birbirinden yetenekli isimleri kadrosuna katarak güç gösteri yapmıştı. Beşiktaş'ın en çok istediği isimlerin başında ise Gerson gelmişti. Fakat Benfica, genç futbolcunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti. Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Gedson için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Benfica'nın bu rakamı reddederek Portekizli futbolcuyu kadrosunda tuttuğu belirtildi.